Калгари отказался от идеи проведения Олимпиады-2026

Городской совет канадского города Калгари принял единогласное решение отказаться от подачи заявки на право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года. Вердикт был вынесен после состоявшегося референдума, на котором горожане также высказались против Олимпиады.

Главный идеолог борьбы за право стать хозяином Игр 2026 года мэр Калгари Нахид Ненши прокомментировал результаты голосования: "Я разочарован итогом референдума. Мы отказались от серьезных вложений и теперь нам предстоит много работы. Придется искать замену этим средствам", — цитирует мэра Калгари РИА Новости со ссылкой на AP.

Напомним, что накануне 56 процентов горожан выступили против проведения зимней Олимпиады в одном из крупнейших городов Канады. Таким образом, на право проведения Игр-2026 теперь претендует только две заявки – шведский Стокгольм и итальянский Милан в паре с Кортина д'Ампеццо.

Место проведения Олимпийских игр будет названо в июне 2019 года.