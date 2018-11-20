Число жертв стрельбы в Чикаго возросло

Представитель полицейского управления Чикаго сообщил, что сотрудник полиции, получивший тяжелое ранение в результате стрельбы, открытой близ одной из местных больниц, скончался.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента погиб один человек, открывший огонь был ликвидирован полицией. "Интерфакс" сообщает, что, по уточненным данным, погибли пять человек, включая злоумышленника и умершего в больнице полицейского.

Местные СМИ сообщают, что стрельбу начал 32-летний мужчина. Сначала он стрелял на парковке по женщине, работающей в больнице врачом, которая ранее была его невестой, после чего зашел в здание больницы, где продолжил беспорядочную стрельбу, передает ТАСС.

В связи со случившимся в больнице была проведена частичная эвакуация. Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают следственные действия на территории медицинского учреждения.