CNBC: российские ЗРК лучше американских

Российский комплекс С-400 стоит значительно дешевле американских аналогов и превосходит их по функциональности. Об этом пишут обозреватели телеканала CNBC.

Как говорят эксперты, Москва создаёт более благоприятную среду для партнёров, не навязывая в отличие от Вашингтона лишних условий и дорогостоящих контрактов по техническому обслуживанию. Причём, дело не только в цене: по своим возможностям С-400 превосходит и ЗРК Пэтриот, и систему Тхаад, которая считается флагманом американской ракетной обороны.

Аналитики отмечают, что не менее 13-ти стран заинтересованы в покупке российского комплекса, несмотря на угрозу попасть за это под санкции США.