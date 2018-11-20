Норильск накрыло непогодой

Сильная пурга пришла в Норильск. В городе перекрыли движение, в школах отменили занятия. На севере Красноярского края объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют ветер с порывами до 27 м/с, сообщает телеканал "Россия 24".