Страны ОДКБ поддержали Россию на конференции ОЗХО по Сирии

Инициативы Организации по запрещению химического оружия в Сирии направлены против легитимных властей Арабской Республики. Об этом заявил на конференции ОЗХО в Гааге постоянный представитель России Александр Шульгин.

Как отметила наша делегация, Дамаск находится под тотальным контролем экспертов. Сирия уже ликвидировала все запасы химического оружия, и возвращение к прошлому не соответствует ни духу, ни содержанию Конвенции.

Москва также выступила против увеличения бюджета организации: дополнительные средства будут означать и новые полномочия ОЗХО, которые будут пересекаться с деятельностью Совбеза ООН. Причём, мнение России по этому вопросу разделили и другие страны, отмечает телеканал "Россия 24".

"Сегодня очень сильное заявление прозвучало от представителей договора коллективной безопасности. Киргизия обратила внимание на недопустимость посягательств на прерогативы Совета Безопасности ООН, который может принимать решение об ответственных. Подчеркивается недопустимость дублирования функций Совбеза ООН. Киргизия, Армения, Таджикистан, Россия, Белоруссия, Казахстан встали плечом к плечу, и заявили о неприятии", — отметил постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин.