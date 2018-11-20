С мексиканской границы уберут 6 тысяч американских солдат

Почти 6 тысяч находящихся на границе с Мексикой американских военнослужащих уже на этой неделе начнут возвращаться домой. Это заявление Пентагона прозвучало на следующий день после того, как Дональд Трамп обещал усилить контроль на границе в связи с приближающимися караванами мигрантов из стран Центральной Америки.

В общей сложности, проникнуть на территорию США собираются около 7 тысяч человек. Сотни мигрантов уже прибыли в граничащие с Соединенными Штатами мексиканские города. В Тихуане это вызвало массовое недовольство жителей. Мексиканцы, которые традиционно критиковали жёсткую миграционную политику Трампа, теперь сами выступают против нелегальных беженцев. Говорят, что мигранты нарушают закон и нападают на полицейских.

Возле центра, где принимают заявки на предоставление убежища — выстроились огромные очереди, а улицы с каждым днём все больше напоминают палаточный лагерь, сообщает телеканал "Россия 24".