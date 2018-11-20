Малкин двумя очками не спас "Питтсбург" от проигрыша "Баффало"

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В Питтсбруге местные "Пингвинз" в овертайме проиграли гостям из "Баффало Сэйбрз". Итоговый счет 4:5 в пользу "сэбз".

"Пингвины" к 25 минуте вели в счете 4:1. Свой вклад внес и российский форвард Евгений Малкин, который сделал две результативные передачи на своих партнеров. Впрочем, "Питтсбургу" не удалось сохранить победный результат – во второй половине игры хоккеисты из Баффало сначала сократили отставание в счете, позже восстановили равновесие, а в овертайме и вовсе вырвали победу.

"Пингвины" потерпели четвертое поражение кряду и девятое – в десяти предыдущих встречах. "Сэйбрз" же довел свою победную серию до шести игр.

В еще двух поединках дня "Коламбус Блю Джекетс" потерпел гостевое поражение от "Торонто Мэйпл Лифз" несмотря на результативный пас Артемия Панарина и 22 сэйва Сергея Бобровского – 2:4, а "Нью-Йорк Рейнджерс" на своей площадке обыграл "Даллас Старз" – 2:1.