Активисты Владивостока выступили против браконьерского вылова китовых

Вылов касаток и белух в 2019 году будет запрещен. Об этом стало известно сегодня, после публикации заключения государственной экологической экспертизы Дальневосточного Росприроднадзора. До этого мировую общественность возмутила ситуация в бухте Средней под Находкой, где содержатся порядка 90 белух и 13 косаток. Возбуждено уголовное дело, а по всей стране, включая Владивосток, проходят митинги за запрет отлова морских млекопитающих.

"Свободу китам!" С такими призывами в центре Владивостока на согласованном пикете собралось порядке 30-ти человек. Активисты уверены — отлов косаток и белух и содержание их в океанариумах по всему миру должно остаться в прошлом. Эта проблема шире чем ситуация в бухте Средней, потому что люди ходят в океанариумы и закрывают глаза на эту проблему.

Такие пикеты сейчас проходят по всей России и даже миру. Общественность возмутила ситуация в бухте Средней, там содержится порядка 90 белух и 13 косаток, по предварительным данным -незаконно отловленных для последующей продажи в океанариумы Китая.

И действительно, по данным следствия, после проверки так называемой "китовой тюрьмы" в Средней выяснилось, что разрешающих документов на отлов у фирм не было. Так же специалисты установили, что 11 косаток и 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них и вовсе младше одного года. Их отлов серьезное нарушение, поэтому уже возбуждено уголовное дело.

"Законодательством РФ запрещено отлавливать неполовозрелые особи, возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — прокомментировала Аврора Римская, старший помощник (по взаимодействию со СМИ) руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю.

Говорить о дальнейшей судьбе узников китовой тюрьмы в бухте Средняя пока рано. Впрочем, уже стало известно, что, скорее всего, новых особей здесь в следующем году не появится. Опубликовано заключение экологической экспертизы, согласно которому в 2019 году вылов касаток и белух будет запрещен.