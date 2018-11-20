Двое сотрудников полиции спасли от пожара детей на Алтае

Полицейские спасли семью с двумя детьми из горящего дома в Республике Алтай. Все случилось еще в конце сентября. Однако известно об этом стало только сейчас.

Сегодня о трагедии в Удаловке напоминает только пепелище. В этом доме жила многодетная семья Соловьевых. Пожар начался ближе к полуночи. Старший оперуполномоченный полиции Анатолий Башкирцев и старший лейтенант Алексей Ельчуков возвращались с вызова из соседней Дмитриевки. И увидели дом, охваченный пламенем.

"Мы подъехали сюда, машину оставили, значит, и сразу побежали сюда, Алексей первый подбежал, я следом, мне принесли, встретил мужчину с девочкой, я девочку взял, положил на пиломатериал. У нее глаза в разные стороны, пена изо рта шла, я начал помощь ей оказывать, начала она дышать", — вспоминает Анатолий Башкирцев, старший оперуполномоченный отделения УР МО МВД России "Турачакский".

Алексей Ельчуков вытащил из дома потерявшую сознание женщину. Узнав о том, что в комнате остался еще и мальчик, он вновь ринулся в дом. К тому моменту огонь охватил крышу и часть стены. "Начал выяснять — еще кто-то еще или нет, потом кричит: сын у меня там, ну и Юля там плакала, кричала, я сначала не нашел его руками, мне пришлось туда залезть, и там я уже нащупал его за руку, начал вытаскивать", — вспоминает Алексей Ельчуков, оперуполномоченный отделения УР МО МВД России "Турачакский".

Полицейские эвакуировали людей из соседних домов и дождались пожарных. Глава семьи получил сильные ожоги. Анатолий Башкирцев и Алексей Ельчуков отвезли его в районную больницу. Туда же доставили мать и ее двоих детей. Теперь их жизни и здоровью ничего не угрожает.