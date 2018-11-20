Научное судно "Михаил Сомов" вернулось в Архангельск из экспедиции
Экспедиция длилась два с половиной месяца. За это время корабль доставил на труднодоступные станции Якутии и Чукотки около 500 тонн грузов. Специалисты судна выполнили работы по обслуживанию метеорологического оборудования, энергетики и связи на арктических станциях. А на остров Вайгач на судне доставили решетки на окна и систему видеонаблюдения. Они предназначены для защиты от белых медведей. В этом году "Михаил Сомов" уже завершил свою навигацию и останется на зиму в порту Архангельска.
В белой пелене, под хлопьями снега идет долгожданный для полярников "Михаил Сомов". Его уже прозвали кормильцем Арктики. На борту — больше тысячи тонн продовольствия. Немногим меньше — топлива. На маршрутной карте — 50 точек, и на каждую — меньше суток.
В этих трюмах перевозят даже Камазы и модульные дома. Выгружают только с помощью вертолета. В Арктике "Сомову" за 2 с половиной месяца нужно было не только снабдить всем необходимым полярников, но и заменить научных сотрудников. Так, на мыс Баранова доставили новую смену Арктического-Антарктического научно-исследовательского института. А на берегу реки "Гусиная" забрали группу отчаянных геологов.
"У нас, слава богу, с погодой всё было очень хорошо. Поэтому мы вовремя подошли. Но торопились. За ребят переживали, потому что эти ребята — настоящие полярники. Они там проживали в палатках два месяца. То есть, их с июля по август высадили в первую навигацию, в первый рейс", — рассказывает Дмитрий Ларионов, начальник рейса научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов".
В задачах экипажа "Михаила Сомова" не только привозить новое, но и поддерживать старое. Специалист по связи Игорь Шванёв в Арктику ходит уже пятый год. Говорит, морской климат — идеальное место для поломок и коррозии оборудования. Пока что в Арктике главенствует радиосвязь. Процесс модернизации уже стартовал.
"На полярных станциях мы переходим на новое оборудование. На сегодняшний день это спутниковые системы связи "Vsat". В основном это удобнее, это предоставление интернета, в первую очередь людям, даже тем, кто там находится, на станциях. Ну, и нам в обслуживании становится легче", — поясняет Игорь Шванёв, главный специалист по средствам связи Северного УГМС.
Сейчас из 120-ти полярных станций новым спутниковым оборудованием оснастили только 7. Но и с ним случаются несчастья. Так, от штормового ветра в этом году впервые снесло тарелку на острове "Известия ЦИК". Экипаж заверил, сейчас в Арктике — работает все. Ну а "Михаил Сомов" отправляется на заслуженный отдых до июня, и будет готовиться к следующей навигации. Александра Невдах,
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