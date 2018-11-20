В Гватемале опять проснулся вулкан Фуэго

Более 4 тысяч человек эвакуировали из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом сообщает издание "Пренса Либре". Вулкан высотой три тысячи семьсот метров начал проявлять активность сутки назад. Он выбрасывает столбы пепла на высоту до 7 километров, очевидцы сообщают о потоках раскаленной лавы из жерла. Данных о погибших и пострадавших нет.

В июне извержение вулкана унесло жизни почти 200 человек, примерно столько же считаются пропавшими без вести, напоминает телеканал "Россия 24". Это извержение стало самым мощным за последние годы.