Французский Почетный легион пополнился россиянином Кириллом Дмитриевым

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев получил орден Почетного легиона. Старейшую французскую награду, учрежденную еще Наполеоном Бонапартом, ему в торжественной обстановке вручила Сильви Берманн — посол Франции в России. На вручение были приглашены известные отечественные предприниматели, деятели культуры и науки, сообщает телеканал "Россия 24".

Орден Почетного легиона является высшим знаком отличия и почета во Франции, он присваивается за выдающиеся заслуги по решению президента страны. С 2013 года Российский фонд прямых инвестиций активно работает с французскими партнерами и содействует реализации различных экономических программ и проектов.