2+2: Овечкин и Орлов принесли победу "Вашингтону" над "Монреалем"

Российские легионеры "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов обеспечили победный результат своей команде в матче "регулярки" Национальной хоккейной лиги против "Монреаль Канадиенс". "Столичные" выиграли со счетом 5:4.

Оба хоккеиста из России отметились дублями: Овечкин стал автором двух забитых голов, а Орлов дважды отдал результативные передачи, одна из которых – как раз на Ови. Примечательно, что своей второй шайбой Овечкин сравнял счет и перевел игру в овертайм, в котором Ларс Эллер добыл победу для "кэпз".

После матча в активе Овечкина стало 23 очка – 15 шайб и 8 результативных пасов. Для "Вашингтона" эта победа стала третьей в последних четырех поединках.

В НХЛ состоялись еще два поединка: "Тампа-Бэй Лайтнинг" на выезде проиграла "Нэшвилл Предаторз" (2:3), автором одной из шайб стал Никита Кучеров, а "Лос-Анджелес Кингз" в гостях обыграл "Сент-Луис Блюз" – 2:0.