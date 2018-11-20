"Спартак" заинтересован в игроке из второго итальянского дивизиона

Футбольный "Спартак" проявляет интерес к полузащитнику Николе Нинковичу, который выступает за "Асколи" из второго по силе дивизиона Италии — Серии "В". Представители московского клуба уже неоднократно просматривали 23-летнего серба в играх за свой клуб.

Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Tuttomercatoweb, москвичи намерены сделать предложение "Асколи" по трансферу Нинковича уже в ближайшее трансферное окно, которое будет открыто 1-го января.

В текущем сезоне сербский хавбек провел за "Асколи" 11 встреч, став автором двух забитых мячей и трех результативных пасов. Срок его действующего контракта рассчитан до лета 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.