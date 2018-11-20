Сирийские саперы очищают родную землю от мин террористов

Найти и обезвредить. Саперы сирийской армии делают безопасными родные города и села. Нашпигованные минами и фугасами обочины дорог, улицы, дома, угодья — сейчас это главная угроза. Даже там, откуда боевиков выбили уже давно.

Мощность почти пятьсот килограммов тротила и участок очищен от спрятанных террористами мин-ловушек. Такой взрыв сирийские сапёры называют "мирным" — здесь уничтожили десятки самодельных боеприпасов.

Противотанковые мины, самодельные гранаты и газовые баллоны, начиненные гвоздями и гайками повсюду. Сапёры внимательно исследуют каждый метр. Взрывные устройства, которые сложно разминировать уничтожают на месте.

На этом складе хранится лишь малая часть изъятого у боевиков вооружения. Вот самодельные мины, это боеприпасы иностранного производства. Ингредиенты для того, чтобы собирать эти самодельные бомбы. Вот, например, из этих химических веществ боевики собирали гранаты.

Этот арсенал тоже будет уничтожен. "Самодельные мины боевиков мы применяем для подрыва разрушенных войной зданий, не подлежащих восстановлению. Подрываем ими и подземные туннели, по которым передвигались террористы, потому что там очень опасно", — рассказывает Али Сулейман, командир сапёрной дивизии.

Сапёры уже приготовили бикфордов шнур, заложили взрывчатку и аккуратно сложили тяжёлый бомбы. Взрывы на этом полигоне гремят каждый день. Так сирийские военные избавляются от наследия войны.