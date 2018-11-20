Путин обещает ответить американцам на выход из ДРСМД

Боевую подготовку российской армии необходимо совершенствовать — в том числе, с учётом опыта, полученного в Сирии. Об этом Владимир Путин заявил, открывая накануне в Сочи традиционную серию совещаний с военными. Президент также считает, что задачи на учениях должны становиться всё более нестандартными.

Это уникальный формат работы — когда глава государства приглашает в свою резиденцию для обсуждения тех, кто эксплуатирует военную технику, тех, кто ее производит, финансирует разработки и тех, кто обеспечивает бюджетную дисциплину. Уникальный в том, что позволяет оперативно, без посредников и без задержек, решать возникающие в военном строительстве вопросы.

Такие совещания с участием президента проходят дважды в год. В мае и ноябре. Сегодня в повестке широкий круг вопросов от повышения боевых возможностей армии и флота, до сохранения военного паритета и стратегического баланса сил в мире. Чему прямо и явно угрожает намерение Соединенных Штатов выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности.

"Мы готовы вести диалог с американскими партнерами по этому ключевому вопросу. И надеемся, что они отнесутся к этому с полной ответственностью. Потому что решение США о выходе из названного договора, безусловно, не может остаться и не останется без ответа с нашей стороны. Напомню в этой связи, что когда США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне, мы тогда открыто и честно заявили, что вынуждены будем принять ответные меры. Так и было сделано. Теперь у России есть гиперзвуковое оружие, способное преодолевать любую систему противоракетной обороны. Надеемся, что здравый смысл и взаимная ответственность лягут в основу давно назревшего диалога по вопросам стратегической стабильности и укреплению системы коллективной безопасности", — заявил Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий ставит задачу — продолжить оснащение армии и флота современным вооружением и техникой. Так, сейчас уже выполняют боевые задачи в составе Северного флота новейшие фрегаты проекта 22350.

В Сирии в небо поднялись истребители 5-го поколения Су-57. Цель — подтвердить заявленные возможности новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки. Тем более, что, по словам президента ситуация на Ближнем Востоке, по-прежнему далека от стабильности, как и в Афганистане. Много неопределенностей остается.

"Несмотря на достигнутые в Минске договоренности, не прекращаются вооруженные противостояния на юго-востоке Украины. Блок НАТО год за годом продолжает наращивать свой военный потенциал вблизи наших границ. Под вопросом будущее основополагающих договоренностей в сфере контроля над вооружением. В этих условиях, не давая втянуть себя в милитаристскую гонку, за счет гибких, не расточительных для бюджета, но эффективных решений, мы обязаны обеспечить поступательное и сбалансированное развитие армии и флота, чтобы они были способны нейтрализовать любые потенциальные угрозы. И результаты работы последних лет убедительно показывают, что именно так мы и научились работать", — продолжил президент Путин.

Серия совещаний по военному строительству рассчитана на несколько дней. И в деталях создание и прием на вооружение новейших образцов будут обсуждаться отдельно по каждому виду и роду Вооруженных сил.