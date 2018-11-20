Владимир Путин ставит задачи военным

Президент России Владимир Путин проводит в Сочи цикл совещаний с военными, посвященных развитию оборонно-промышленного комплекса. Такие встречи проходят ежегодно в мае и ноябре, они позволяют оперативно рассматривать ключевые вопросы отрасли и при необходимости уточнять планы. Открывая накануне осеннюю серию совещаний, Владимир Путин среди главных задач назвал улучшение подготовки военных и воспитательную работу с ними, а также перевооружение армии и флота.

А еще президент сказал, что нужно сделать в Вооруженных силах уже сейчас. "Следует совершенствовать боевую подготовку войск, в том числе, с учетом проведения операций в Сирии. В ходе маневров, командно-штабных учений, морских учений нужно отрабатывать все более сложные, нешаблонные и нестандартные задачи. Также необходимо развивать практику внезапных проверок частей и соединений. Одновременно держать на постоянном контроле мобилизационную готовность федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса и других отраслей экономики. Нужно обеспечить оснащения армии и флота современным вооружением и техникой. Самое серьезное внимание нужно уделить воспитательной работе с личным составом. Во все времена высокий моральный дух, патриотизм офицеров и солдат были нравственным стержнем нашей армии. Эти традиции должны быть возрождены и сегодня активно развиваться", — указал глава государства.