В жилом доме на западе Азербайджана произошел взрыв

Во вторник на западе Азербайджана в городе Гяндже в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв, под завалами могут быть люди, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС страны, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. В одном из подъездов разрушены квартиры. По данным спасателей, вероятной причиной взрыва стала утечка бытового газа.