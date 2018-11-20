НХЛ. Два очка Голдобина не помогли "Ванкуверу" в матче с "Виннипегом"

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Ванкувер Кэнакс" на своем льду потерпел поражение от "Виннипег Джетс" со счетом 3:6.

Российский нападающий "Кэнакс" Николай Голдобин забросил шайбу, отдал результативную передачу и был признан второй звездой матча. В составе победителей хет-трик оформил Патрик Лайне.

В другой игре дня "Нэшвилл Предаторз" обыграл "Тампу-Бэй Лайтнинг" со счетом 3:2. У проигравших одна из шайб на счету российского форварда Никиты Кучерова.

Результаты остальных матчей: "Сент-Луис Блюз" – "Лос-Анджелес Кингз" – 0:2, "Калгари Флэймз" – "Вегас Голден Найтс" – 7:2.