ЕС обвиняет Россию в нарушении законов в Азовском море

В ближайшее время Евросоюз планирует предпринять конкретные меры по ситуации в Азовском море. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции, комментируя итоги заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает "Интерфакс".

По словам Могерини, ЕС довел до сведения России необходимость прекратить "чрезмерные инспекции" судов в Азовском море, так как это наносит ущерб не только экономике Украины, но и судам, которые ходят под флагами европейских стран.

Могерини отметила также, что власти ЕС рассматривают возможности поддержки районов Украины, оказавшихся затронутыми действиями РФ.

Кроме того, с призывом к России прекратить практику задержания судов в Азовском море выступила Великобритания. В заявлении британского МИД отмечается, что подобная практика России "дестабилизирует региональную экономику".

Как заявил представитель британского МИД, "Россия продолжает нарушать украинское и международное судоходство", напомнив, что в марте Россией был открыт "незаконно построенный мост через Керченский пролив, соединяющий Россию с аннексированным Крымским полуостровом".