СК возбудил два дела по новым фактам обстрела Донбасса

Российские следователи возбудили еще два уголовных дела по факту обстрелов украинскими военными мирных жителей в Донбассе.

Установлено, что 14 ноября 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины прицельно обстреляли из огнестрельного оружия здания в поселке Марьевка самопровозглашенной Луганской народной республики. А 15 ноября 2018 года устроили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения поселка Гольмовский. В результате этого жилой дом был частично разрушен, ранения получили два человека.

Уголовные дела заведены по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ").

"Их действия были направлены на убийство неограниченного числа гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте", — пояснила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, мотивом этих преступлений, как и прежде, является политическая и идеологическая ненависть, так как население юго-востока Украины не хочет признавать легитимность действующей власти.