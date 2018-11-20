На западе Москвы произошла массовая драка студентов

Вечером 19 ноября на западе Москвы произошла массовая драка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Около дома № 15 по Бобруйской улице несколько студентов одного из столичных вузов повздорили с неизвестными. Вскоре конфликт перерос в драку, в ходе которой оппоненты студентов несколько раз выстрелили в воздух из неустановленного оружия и затем скрылись. Студенты 2000 и 1999 годов рождения получили травмы, им была оказана медпомощь. Остальные участники массовой драки разыскиваются. Полиция возбудила дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".