Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 ноября 201810:15

В Башкирии осуждены 43 сотрудника подпольной сети по продаже "синтетики"

Russian Look

Суд Стерлитамака вынес приговор 43 участникам преступной группировки по делу о незаконном сбыте наркотиков на территории нескольких регионов РФ, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе МВД Башкирии, все члены ОПГ получили реальные сроки лишения свободы — от 4 до 13 лет.

По данным следствия, со склада в Москве обвиняемые оптом брали наркотики, доставляли их в регионы Центральной России и Поволжья, где расфасовывали и распространяли через тайники-закладки.

Троих организаторов наркосообщества объявили в международный розыск. Следователи считают, что они дистанционно управляли ОПГ, а также организовали интернет-магазин для продажи "синтетики".

В октябре и декабре 2014 года сотрудники правоохранительных органов провели спецоперации по поимке участников наркосообщества в нескольких городах России, в результате был задержан 51 человек, изъято более 30 кг наркотиков.

Доход преступников превысил 35 миллионов рублей.

Сейчас

10:09

Людей под завалами дома в Гяндже ищут собаки

09:42

В Каталонии сошел с рельсов пассажирский поезд

09:23

На западе Москвы произошла массовая драка студентов

08:52

ЕС обвиняет Россию в нарушении законов в Азовском море

05:22

Число жертв стрельбы в Чикаго возросло

04:48

Пожар в Пермском крае унес жизни 6 человек

03:52

Олег Кожемяко зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Приморья

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Железнодорожная катастрофа в Каталонии: пострадавших уже 44

Железнодорожная катастрофа в Каталонии: пострадавших уже 44

38 минут назад
Людей под завалами дома в Гяндже ищут собаки

Людей под завалами дома в Гяндже ищут собаки

1 час назад
Американские сенаторы испугались российского генерала во главе Интерпола

Американские сенаторы испугались российского генерала во главе Интерпола

2 часа назад
В Башкирии осуждены 43 сотрудника подпольной сети по продаже "синтетики"

В Башкирии осуждены 43 сотрудника подпольной сети по продаже "синтетики"

1 час назад
ЕС обвиняет Россию в нарушении законов в Азовском море

ЕС обвиняет Россию в нарушении законов в Азовском море

2 часа назад
Небедный человек: что достанется наследникам Евгения Осина

Небедный человек: что достанется наследникам Евгения Осина

1 час назад
На западе Москвы произошла массовая драка студентов

На западе Москвы произошла массовая драка студентов

2 часа назад
Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

Нужна помощь: Богдана Цеденова спасет операция на сердце

15.11.2018 09:00
Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

Вышел новый трейлер блокбастера "Т-34"

20 часов назад
Сирийские саперы очищают родную землю от мин террористов

Сирийские саперы очищают родную землю от мин террористов

4 часа назад
Путин обещает ответить американцам на выход из ДРСМД

Путин обещает ответить американцам на выход из ДРСМД

2 часа назад
"Великие имена России": определен список финалистов

"Великие имена России": определен список финалистов

18.11.2018 23:00
"Доктор Рихтер. Продолжение": сложнее, интереснее, мощнее

"Доктор Рихтер. Продолжение": сложнее, интереснее, мощнее

17 часов назад
Осталось 2 дня! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

Осталось 2 дня! Прими участие в самом популярном киберспортивном конкурсе

23 часа назад
Это "Клиника": звезды утверждают, что Fortnite крадет их танцы

Это "Клиника": звезды утверждают, что Fortnite крадет их танцы

8 минут назад
На Кубани молодежь избила пенсионерку в ответ на просьбу не шуметь. Видео

На Кубани молодежь избила пенсионерку в ответ на просьбу не шуметь. Видео

36 минут назад
У Печкина из "Простоквашина" появится возлюбленная

У Печкина из "Простоквашина" появится возлюбленная

45 минут назад
Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail

Nissan назвал российские цены и комплектации обновленного X-Trail

1 час назад
Пикассо и Хохлова: в Пушкинском музее представят выставку-роман

Пикассо и Хохлова: в Пушкинском музее представят выставку-роман

1 час назад
Вести.net: cоцсети выступили против законопроекта о неограниченном доступе к данным пользователей

Вести.net: cоцсети выступили против законопроекта о неограниченном доступе к данным пользователей

1 час назад
Курс биткоина упал до минимальных значений за год

Курс биткоина упал до минимальных значений за год

2 часа назад
Французский Почетный легион пополнился россиянином Кириллом Дмитриевым

Французский Почетный легион пополнился россиянином Кириллом Дмитриевым

5 часов назад
Беременная волгоградка помогла задержать грабителя

Беременная волгоградка помогла задержать грабителя

5 часов назад
В Гватемале опять проснулся вулкан Фуэго

В Гватемале опять проснулся вулкан Фуэго

5 часов назад
В Блэкпуле арестована медсестра, травившая пациентов

В Блэкпуле арестована медсестра, травившая пациентов

5 часов назад
Двое сотрудников полиции спасли от пожара детей на Алтае

Двое сотрудников полиции спасли от пожара детей на Алтае

5 часов назад
Буддийские монахи устроили митинг на Шри-Ланке

Буддийские монахи устроили митинг на Шри-Ланке

5 часов назад
Новый скандал с электронной перепиской разразился в США

Новый скандал с электронной перепиской разразился в США

5 часов назад
Пожар в Пермском крае унес жизни 6 человек

Пожар в Пермском крае унес жизни 6 человек

6 часов назад
Олег Кожемяко зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Приморья

Олег Кожемяко зарегистрирован в качестве кандидата на пост губернатора Приморья

7 часов назад
Стрельба в США не стихает

Стрельба в США не стихает

8 часов назад
В России всегда будут благодарны барону Фальц-Фейну

В России всегда будут благодарны барону Фальц-Фейну

11 часов назад
МКС исполнилось 20 лет, но на пенсию она не собирается

МКС исполнилось 20 лет, но на пенсию она не собирается

11 часов назад
Европейские политики пытаются найти общий язык с Великобританией по Брекзиту

Европейские политики пытаются найти общий язык с Великобританией по Брекзиту

11 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 19 ноября 2018 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 19 ноября 2018 года

12 часов назад
707
Состояние Кокорина в СИЗО ухудшилось

Состояние Кокорина в СИЗО ухудшилось

12 часов назад
Почему Киеву советуют задушить Донбасс

Почему Киеву советуют задушить Донбасс

13 часов назад
"Рункап": в России появится свой рейтинг безопасности автомобилей

"Рункап": в России появится свой рейтинг безопасности автомобилей

13 часов назад
"Я такая боевая": "Маша и Медведь" опасны для английских умов

"Я такая боевая": "Маша и Медведь" опасны для английских умов

14 часов назад
Кудрин объяснил свой уход из ЦСР конфликтом интересов

Кудрин объяснил свой уход из ЦСР конфликтом интересов

14 часов назад
В особняке Брюса Ли разместят детскую школу

В особняке Брюса Ли разместят детскую школу

14 часов назад
Благодаря воле и мужеству: "Турецкий поток" выходит из моря

Благодаря воле и мужеству: "Турецкий поток" выходит из моря

14 часов назад
Браудер травил своих подельников. В теле Магнитского обнаружен яд

Браудер травил своих подельников. В теле Магнитского обнаружен яд

15 часов назад
Рост цен на топливо, дороги и криминал: протестующие перекрыли три трассы в Закарпатье

Рост цен на топливо, дороги и криминал: протестующие перекрыли три трассы в Закарпатье

15 часов назад
Новое "умное" покрытие поможет отыскать трещины в металлических структурах

Новое "умное" покрытие поможет отыскать трещины в металлических структурах

16 часов назад
Пособие по безработице выросло почти вдвое

Пособие по безработице выросло почти вдвое

17 часов назад
"Он сам не хотел": друзья Евгения Осина говорят, что ему было уже не помочь

"Он сам не хотел": друзья Евгения Осина говорят, что ему было уже не помочь

17 часов назад
Физики объяснили кубическую форму фекалий вомбатов

Физики объяснили кубическую форму фекалий вомбатов

17 часов назад
В Японии арестован бывший глава совета директоров "АвтоВАЗа"

В Японии арестован бывший глава совета директоров "АвтоВАЗа"

17 часов назад
Эффект Зарядья: Прага и Белград заинтересовались московским благоустройством

Эффект Зарядья: Прага и Белград заинтересовались московским благоустройством

18 часов назад
ДТП с Аленичевым: ДПС разбирается в аварии с главным тренером "Енисея"

ДТП с Аленичевым: ДПС разбирается в аварии с главным тренером "Енисея"

18 часов назад
Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона

Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона

20 часов назад
Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57

Минобороны показало, как работают в Сирии российские Су-57

21 час назад
"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

"Персимфанс" исполнит Девятую симфонию Бетховена без дирижера

15.11.2018 17:14