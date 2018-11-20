Людей под завалами дома в Гяндже ищут собаки

Кинологи с собаками ищут людей, которые могут оставаться под завалами дома в азербайджанской Гяндже. Как сообщает ТАСС/, кроме того, на месте происшествия работают дополнительные силы Службы спасения особого риска.

МЧС Азербайджана сообщает, что из руин дома уже достали тело одного погибшего и одного раненого.

Утром 20 ноября в четырехэтажке, расположенной в Кяпазском районе Гянджи, произошел взрыв бытового газа. В результате один из трех подъездов дома обрушился.