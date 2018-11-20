Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в "ПСЖ"

Во французском футболе продолжает развиваться скандал, связанный с расовой нетерпимостью отдельных руководителей чемпионов страны из столичного "Пари Сен-Жермена". Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.

Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что с 2013 года до весны 2018-го в клубе очень тщательно заботились о расовой принадлежности игроков, приглашаемых, в частности, в футбольную академию клуба. Представители этнических меньшинств активно дискриминировались. Позже "ПСЖ" подтвердил данную информацию. Но заявил, что вина лежат лишь на начальнике академии (главе скаутского департамента), который ввел подобный отбор, отмечает РИА Новости.

Сообщалось, что "ПСЖ" отказался брать в клуб 13-летнего Янна Гбоо, так как в профиле он был определен, как вест-индиец.