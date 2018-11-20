Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Маленькая Соня из Санкт-Петербурга появилась на свет со сложнейшей врожденной сердечной аномалией — у девочки ВПС Тетрада Фалло с атрезией легочной артерии, кроме того у ребенка генетическое заболевание — синдром Ди Джорджи. Сейчас ей 6 лет, каждый день она борется с тяжелым недугом, принимает сильные препараты, проведено уже несколько операций, но девочка до сих пор не может жить, как обычный ребенок, и вынуждена ездить на коляске — любая нагрузка для нее непосильная ноша, маленькое сердечно не справляется с нагрузкой. Помочь ей согласились в Германии, на операцию требуется 2 904 374 рублей, но самостоятельно собрать такую сумму семья девочки не в состоянии.

ПОМОЧЬ СОФИИ КАТКОВСКОЙ

Первая операция была сделана Соне в 4 месяца, вторая — в 1,5 года. Однако проведение дальнейших операций оказалось невозможным из-за слишком больших рисков для ребенка. Петербургские врачи рекомендовали в перспективе пересадку сердца и легких.

"В тот момент руки опустились и сил больше не было. Отчаяние и пустота накатили волной. Но собрав все силы, мы решили бороться дальше и нашли клинику в Берлине. Немецкие врачи уверили нас, что смогут помочь Соне. С подобными диагнозами они уже встречались и были проведены успешные операции", — рассказывает Светлана, мама Софии.

Уже три года девочка наблюдается в клинике в Берлине. Год назад она уже перенесла одну операцию по поставке кондуита в легочную артерию, затем были 6 малоинвазивных операций (зондирований). Последнее прошло очень тяжело, было кровотечение и перебои в ритме сердца. Два раза ей делали переливание крови.

После долгого консилиума медики приняли решение снова оперировать, сердце девочки не справляется с нагрузкой. Медлить опасно, так как из-за генетического заболевания у Сони очень слабый иммунитет, и любая простуда может закончиться для нее тяжелыми последствиями.

"Собрать такую сумму нам не по силам. Просим вас откликнуться на нашу просьбу в сборе средств! Пожалуйста помогите спасти нашу дочку!" – обращается ко всем неравнодушным людям мама Софии.

ПОМОЧЬ СОФИИ КАТКОВСКОЙ

Так же можно перевести пожертвование через "Сбербанк-онлайн". В назначении платежа нужно написать "Благотворительное пожертвование для Катковской Софии".