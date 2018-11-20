Железнодорожная катастрофа в Каталонии: пострадавших уже 44

В числе пострадавших в результате схода поезда с рельсов в Каталонии уже 44 человека, один человек погиб, передает "Интерфакс".

Как сообщалось, рано утром во вторник в Каталонии сошел с рельсов пассажирский поезд, в котором находились 150 человек.

По информации пресс-службы государственной железнодорожной сети Испании Renfe, вероятной причиной ЧП стал оползень.

Поезд сошел с рельсов между городами Терраса и Манреса. Движение поездов временно остановлено.