На Кубани молодежь избила пенсионерку в ответ на просьбу не шуметь. Видео

Пожилая женщина получила травмы после того как сделала замечание расшумевшейся компании молодых людей – в Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент избиения пенсионерки в станице Смоленской Северского района Краснодарского края.

По предварительной информации, ранним утром в минувшее воскресенье, 18 ноября, женщина вышла из дома и попросила группу молодых людей и девушек, собравшихся около круглосуточного магазина, вести себя тише, так как у нее спят маленькие дети.

В ответ юноши накинулись на пенсионерку и избили ее. Пострадавшая получила сотрясение мозга и перелом руки.

Дочь травмированной женщины вызвала медиков и полицию.

По данным местных СМИ, правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.