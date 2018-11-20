Футболист "Краснодара" Классон: в сборной России могу выделить Дзюбу

Полузащитник сборной Швеции и футбольного клуба "Краснодар" Виктор Классон поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги наций. Во вторник, 20 ноября, шведы встретятся с командой России.

"У вас очень хорошая сборная, — отметил Классон, которого цитирует Чемпионат.com. — Особенно могу выделить Артема Дзюбу. Он очень мощный нападающий, сильный игрок".

Напомним, что сборной России для выхода из группы нужно не проиграть шведам. Соперника же устроит только победа.