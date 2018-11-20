Дорожный рабочий угодил под колеса джипа после ДТП в московском тоннеле

Пьяная москвичка за рулем кроссовера на скорости врезалась в машину дорожных служб, после чего сбила одного из рабочих. ДТП произошло в ночь на 14 ноября, однако запись с камеры наблюдения появилась только сейчас.

Местом действия стал тоннель недалеко от станции метро "Таганская". На кадрах видно, что авария произошла в тот момент, когда двое мужчин оказались между двумя служебными машинами. Кроссовер врезался в остановившуюся "Газель", после чего развернулся и наехал на сбитого с ног рабочего. Его напарник в ДТП не пострадал.

"Женщина была пьяная. Дорожный мастер жив, в реанимации", — уточнил автор записи Александр Давыдов.

Другой очевидец отметил, что на место прибыли две кареты скорой помощи, а на въезде в тоннель образовалась большая пробка.