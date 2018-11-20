Молотком и топором: атамановский маньяк сядет на 24 года

В Забайкальском крае вынесли приговор обвиняемому в разбое и убийстве мужчине, которого местные жители прозвали атамановским маньяком.

В феврале 2018 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал с молотком на случайную прохожую. Женщина получила не менее десяти ударов по голове. Обокрав свою жертву, преступник решил ее еще и изнасиловать, но его спугнули. Пострадавшая скончалась.

Позднее преступник напал еще на одну женщину, ударив ее обухом топора по голове. Раненую нашли прохожие, ей удалось выжить. Самого маньяка удалось вскоре задержать.

"Суд назначил Андрею Косову наказание в виде лишения свободы на 24 года. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима", — рассказала РИА Новости представитель Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк. Дочери погибшей и выжившей женщине он должен будет выплатить по 1 миллиону рублей.

Ранее мужчина уже был судим за убийство двух человек. В возрасте 16 лет он зарезал двух своих собутыльников.