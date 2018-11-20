Режиссер Някрошюс не дожил день до своего 66-летия

Ушел из жизни известный советский и литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс. В ночь на 20 ноября ему стало плохо, его доставили в одну из больниц Вильнюса, однако врачи оказались бессильны, пишет агентство "Интерфакс". 21 ноября Някрошюсу исполнилось бы 66 лет.

Соболезнования родственникам Някрошюса уже выразила президент Литвы Даля Грибаускайте. Глава государства особо отметила "исключительный спектакли режиссера, которые требовали особой работы сердца и ума". К соболезнованиям присоединился и премьер Саулюс Сквярнялис.

Эймунтас Някрошюс родился в 1952 году. Сначала учился в Литовской государственной консерватории, потом поступил в ГИТИС. С 1978 по 1992 год режиссер работал в вильнюсском Молодежном театре, а в 1998 открыл собственный театр – "Мяно фортас". Някрошюс лауреат Государственной премии Литовской ССР.