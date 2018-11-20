Замерзший пруд под Рязанью приобрел цвет борща

Отправившийся на рыбалку житель рязанского поселка Искра с удивлением обнаружил, что знакомый ему пруд приобрел кровавый цвет. Мужчина снял "озеро-борщ" на видео, которое и выложил в соцсети.

"Вот такой вот красивый водоем с красным льдом цвета свеклы вареной. Кто же больше портит нашу рыбу? Сети, электроудочки или то, что мы много забираем, мелочь не выпускаем либо все-таки что-то иное?" — задается вопросом автор ролика.

Ответ не заставил себя ждать. Глава поселковой администрации Василий Овечкин быстро "разжаловал" озеро в пруд-накопитель при расположенном поблизости свинокомплексе, а самого рыбака счел некомпетентным человеком, поскольку "рыбы в нем никогда не было и не будет".

Ранее руководитель областного управления Роспотребнадзора тоже указывал на то, что пруд на балке Большой Луг объемом 1,5 миллиона кубических метров был выкопан в 1977 году и является частью очистных сооружений свинокомплекса, а изменение окраски воды свидетельствует о его использовании по назначению.

В то же время живущая от пруда в шести километрах Мария Окунь призналась, что впервые за 30 лет видит такой цвет воды в нем, как и лед — прежде водоем не замерзал.

"Он не всегда цветет алым цветом, бывает визуально кристально чистым. Слышала истории, как незнающие люди и купались в нем даже. Запах, как мне кажется, также идет не из пруда, а с рядом расположенных свинокомплекса и фермы. Пруд в общем доступе для любого прохожего и проезжего, территория не закрыта и не огорожена ничем", — уточнила местная жительница Елена Гераськина.

К изменению цвета воды в озерах нередко приводят водоросли, как это было в украинских Сумах, однако зачастую виной все же оказывается человеческий фактор — неконтролируемые выбросы с соседних производств.