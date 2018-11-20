Кремль: американские сенаторы грубо вмешиваются в выборы главы Интерпола

Кремль обвинил американских сенаторов во вмешательстве в выборы главы Интерпола. Об этом заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос журналистов.

Дмитрий Песков назвал демарш группы американских политиков "своеобразным вмешательством" в избирательный процесс, проходящий в международной организации.

"А как это ещё оценить?" — риторически обратился пресс-секретарь к коллегам, добавив, что, правда, видел лишь сообщения СМИ, а не само злосчастное письмо сенаторов. После этого Песков призвал дождаться результатов выборов.

Напомнии, что четыре члена Сената США обратились к Дональду Трампу и генассамблее с прямой просьбой выступить против кандидатуры российского генерала Александра Прокопчука, который баллотируется в главы этой полицейской организации. Выборы нового главы Интерпола состоятся в ОАЭ с 18 по 21 ноября.