Сон убивает Лену: спасите девочку от смертельного кошмара

Страх умереть во сне — одна из идей для фильмов ужасов. Но для семьи Васильевых это реальность, в которой они существуют каждый день. Их младшая дочь Леночка страдает от синдрома гиповентиляции легких. Смерть как будто поджидает ее каждый вечер и провожает в сон. А затем начинается самое страшное: Лена перестает дышать. Пока она спит, ее жизнь поддерживает только аппарат ИВЛ — оборудование, которое имеет свойства выключаться и ломаться. Маска на лице ребенка может просто съехать во сне, и тогда смерть победит.

Мы обязаны спасти ребенка!

ПОМОЧЬ ЛЕНЕ

Судьба Леночки очень трогательная и трагичная. Она не похожа на обычную историю болезни. Малышка — второй ребенок в семье. У нее еще есть старшая сестренка. Лена родилась абсолютно здоровой и счастливой. Но сейчас сложно представить, что когда-то эта хрупкая девочка радовалась жизни и часто улыбалась.

Однако такое время было, когда в семье Васильевых появился третий ребенок Даниил. Для Лены он стал не просто братом, но и самым близким другом. Она души в нем не чаяла, помогала за ним ухаживать, берегла его игрушки, везде была рядом. Счастливая пора без боли, без страданий, без слез.

Даниил умер в два года. К несчастью, он появился на свет с пороками сердца и головного мозга. Его смерть сильно потрясла Лену. Тогда же проявились первые тревожные симптомы — Леночка перестала прибавлять в весе. В этот момент черная завеса накрыла всю семью: умерла бабушка, глава семьи потерял работу. Лена увядала на глазах, стала совсем ослабленной и почти перестала смеяться. Дошло до того, что от бессилия Лена больше не могла долго гулять, на улице ее пришлось носить на руках.

Мама заметила, что во сне губы ее дочки синеют, а сердце бьется очень часто. В больнице сделали УЗИ сердца и экстренно госпитализировали Лену.

ПОМОЧЬ ЛЕНЕ

"Я боюсь ложиться спать, потому что она может просто не проснуться. Все это очень мучительно. На нее больно смотреть. Доходит до того, что она от бессилия сидит и плачет", — рассказывает мама Лены Ольга.

На лице девочки стоит клеймо ее болезни — похожие на пролежни отметины от маски. Началась деформация носа и черепа. Дальше только хуже.

Врачи рекомендуют как можно скорее установить диафрагмальный стимулятор. Он имплантируется в тело и помогает легким дышать самостоятельно. Для Леночки он станет единственным спасением. Операцию готовы сделать в ближайшее время лучшие российские специалисты НПЦ специализированной медицинской помощи детям ДЗМ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого, но сам стимулятор необходимо купить в США. Его стоимость — 7 251 525 рублей. Таких денег у семьи просто нет и никогда не будет. Сейчас здоровье и будущее Леночки полностью зависят от огромной суммы денег и от нашей с вами доброты.

Когда мы желаем любимым людям спокойной ночи, мама Лены молится: "Пожалуйста, проснись!" Мы обращаемся к вам с мольбой: пожалуйста, разбудите Леночку от этого ужасного кошмара, ото сна, в котором ее каждую ночь поджидает смерть… Спасите Лену!

Помочь Лене можно на сайте Благотворительного фонда "Алеша"

Также вы можете перечислить пожертвование на расчетный счет фонда:

Расчетный счет в "Cбербанке"

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счет банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алеша"

Расчетный счет (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Васильевой Лены"