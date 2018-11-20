Рошаль вступился за врача из Калининграда, подозреваемую в смерти младенца

На сайте Национальной медицинской палаты (НМП), главой которой является известный доктор Леонид Рошаль, появилось заявление, касающееся недавней резонансной истории в роддоме Калининграда.

Главврач этого медучреждения Елена Белая стала фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и была арестована на два месяца.

Как сообщалось ранее в СМИ, она якобы дала распоряжение врачам не давать новорожденному "дорогое лекарство", и младенец умер.

В обращении Национальной медицинской палаты, однако, отмечается, что "все не так просто", и смерть младенца могла наступить вовсе не по этой причине.

"НМП поддержит наказание исполняющего обязанности главного врача родильного дома, если будет доказано, что им действительно было отдано распоряжение подделать историю болезни ребенка". – отмечается в сообщении.

Однако Национальная медицинская палата считает, что смерть младенца не связана с этим преступлением.

По словам Леонида Рошаля, не исключено, что главврач этого роддома стала жертвой внутренних разборок в этом медучреждении.

Сейчас там объявлен конкурс на должность главного врача родильного дома. На нее, в частности, претендовала исполняющая обязанности.

Рошаль также поясняет, что препарат, который якобы "пожалела" Белая, был в роддоме в достаточном количестве. Использовался он и у новорожденного.

В соответствии с инструкцией, поясняет глава НМП, повторное применение препарата возможно через 12 часов. "Известно, что ребенок родился в пять часов утра. Следовательно, повторное введение возможно в 17 часов, а ребенок умер в начале одиннадцатого, за шесть часов до возможного повторного введения лекарства", — сообщает Рошаль.

Таким образом, заявляют в НМП, "открытые обвинения в средствах массовой информации о том, что ребенок умер от того, что ему не ввели "Куросурф", несостоятельны, являются ложью и возбуждают народ против медицинских работников.

По его Рошаля, "такая пропаганда ненависти к медицинским работникам нуждается во всеобщем общественном осуждении и приобретает уже государственное значение".