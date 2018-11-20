Верховный суд разрешил брать в самолет личные вещи, помимо ручной клади

Жалоба авиакомпании "Победа" в Верховный суд (ВС) осталась без удовлетворения: апелляционная коллегия признала законной перевозку в салоне бесплатной ручной клади сверх 5-килограммовой нормы.

Таким образом, решение вступило в законную силу, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Победа" требовала отменить данную норму, а гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков убеждал, что на борт самолета невозможно поместить все вещи, которые разрешены для проноса, в ручную кладь.

По его словам, это касалось только безопасности пассажиров, а требования к ручной клади были разработаны без учета пассажировместимости самолетов и их типов.

Однако представитель Минтранса Екатерина Сухарникова заявила в суде, что выработанные правила не нарушают интересы авиакомпании.

Генеральная прокуратура в суде поддержала позицию Минтранса.

Иск авиакомпании "Победа" к Минтрансу и Минюсту России Верховный суд рассматривал еще в августе.

Лоукостер просил частично отменить действующие нормы перевозки бесплатной ручной клади, которые позволяют брать в салон сверх 5-килограммовой нормы букет цветов, дамскую сумочку, рюкзак и ряд других вещей, однако суд требования истца не удовлетворил.

Тогда "Победа" это решение обжаловала, но в итоге осталась без удовлетворения своей жалобы.