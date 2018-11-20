Керлинг. Мужская сборная России уступила команде Финляндии

На чемпионате Европы по керлингу, который продолжается в столице Эстонии, стартовал очередной игровой день. Его начали мужские команды, и россияне встречались с соперниками из Финляндии. Наши керлингисты потерпели поражение в экстра-энде со счетом 7:8.

Мужская сборная России потерпела уже четвертое поражение на турнире. Как уже сообщали Вести.Ru, ранее наша мужская команда уступила немцам (6:10), полякам (4:8) и шведам (3:5), но сумела победить весьма сильную сборную Шотландии (8:7).

Отметим, что нашу команду выступают Михаил Васьков (скип), Алексей Тузов (вице-скип), Петр Кузнецов и Антон Калалб.

В следующем матче на турнире в Таллине россияне позже во вторник, 20 ноября, встретятся с командой Швейцарии.