"Пофигизм меня мотивировал": прыгнувший с Крымского моста влогер получил 10 суток ареста

К 10 суткам административного арест приговорил Замоскворецкий суд столицы 22-летнего Виктора Подкуйко, который забавы ради поджег одежду и спрыгнул с Крымского моста в Москву-реку. Сам "герой" ролика во время беседы с полицейскими объяснил свой поступок просто — "захотел и прыгнул". Признания прибывшего в столицу из Луганской области влогера сняли на видео.

"Мне плевать на социум, просто захотел и сделал. Пофигизм меня мотивировал, ни о чем даже не думал", — заявил экстремал, который до этого вместе с товарищем прыгнул под поезд в киевском метро.

В Москве Подкуйко, который нигде не учится и не работает, решил попробовать свои силы в зажигательном контрастном купании. Перед прыжком с Крымского моста в холодную воду один из приятелей поджег его одежду, другие расположились поблизости, чтобы снять трюк с нескольких ракурсов. Вечером 12 ноября Виктор опубликовал ролик на своей странице во "ВКонтакте".

Спустя несколько дней молодого человека задержали, а вечером 18 ноября судья признала его виновным в мелком хулиганстве и назначила наказание в виде 10 суток административного ареста.

"Вы видели мои ролики? Посмотрите все", — призвал напоследок полицейских Подкуйко, который снимал свое задержание на видео.