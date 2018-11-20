Шипулин будет готов к концу декабря, а пока тренируется с сыном за спиной

Российский биатлонист Антон Шипулин на своей официальной странице в Instagram выложил видео, на котором он проходит трассу на лыжах вместе с сыном. Тот едет следом на снегокате и прикреплен к Шипулину с помощью специального пояса.

"Старая методика тренировки с сопротивлением, но в новом формате. Сын тренирует папу", — подписал Шипулин забавное видео.

Напомним, ранее спортсмен не был включен в состав сборной России на первые этапы Кубка мира. По словам спортсмена, он будет готов не раньше 19 декабря.

Первый этап Кубка мира пройдет в словенской Поклюке с 30 ноября по 9 декабря.