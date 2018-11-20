Участника гонок на Gelaendewagen выдворят из России

Решение МВД РФ о выдворении из России гражданина Таджикистана Абдувахоба Маджидова — участника скандально известных гонок на Gelaendewagen — признано законным.

Как говорится в решении Замоскворецкого суда Москвы, с учетом степени опасности его действий, выдворение является "оправданным, справедливым и соразмерным" и не противоречит правовой позиции Европейского суда по правам человека, передает РИА Новости.

В мае 2016 года группа молодых людей — Мара Багдасарян, сын топ-менеджера компании "Лукойл" Руслан Шамсуаров, Виктор Усков и Абдувахоб Маджидов после нарушений правил дорожного движения устроили на Ленинском проспекте гонки с сотрудниками ДПС, транслируя все происходящее в соцсетях. За рулем автомобиля Gelaendewagen, принадлежащего Шамсуарову, находился именно Маджидов. Тогда суд назначил ему 200 часов обязательных работ за езду без водительского удостоверения.

В январе 2018 года Маджидов был арестован судом на 10 суток после ДТП на юго-западе Москвы. Причем он находился за рулем с чужими документами, выданными одной из стран ближнего зарубежья.

В июне 2018 года суд признал Маджидова виновным в нарушении правил пребывания на территории России. А в июле МВД РФ утвердило решение о нежелательности его нахождения в нашей стране, так как он создает реальную угрозу общественному порядку и агитирует против политики правительства и деятельности правоохранительных органов.