Трое взрослых и двое детей пострадали в аварии в Подмосковье. Видео

Камера наблюдения запечатлела момент аварии, произошедшей утром во вторник, 20 ноября, в подмосковной Кашире.

Водитель автомобиля Audi по неустановленной пока причине снес три машины, припаркованные у тротуара неподалеку от железнодорожной станции.

В результате инцидента травмы различной степени получили пять человек – трое взрослых и двое и детей.

Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, остальных – средней степени тяжести, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.