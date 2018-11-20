Первая нитка "Турецкого потока" обойдется Украине в 13 миллиардов кубов газа

После запуска газопровода "Турецкий поток" Украина лишится значительных объемов транзитных прокачек газа, считает глава украинского Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

В эфире одного из местных телеканалов Унговский заявил, что после запуска первой ветки "Турецкого потока" транзит газа через Украину сократится на 12-13 миллиардов кубометров в год, передает РИА Новости.

По его словам, Украина должна направить все усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки "Турецкого потока".

По мнению Униговского, Киеву нужно привлечь западных партнеров для участия в управлении своей газотранспортной системой, в приоритете — операторов из Италии, которая ежегодно получает через Украину 23 миллиарда кубометров газа.

Между тем, российские эксперты уверены, что Киев не обладает возможностями противодействовать реализации этого проекта.

Ранее стало известно о завершении строительства морской части "Турецкого потока" протяженностью более 900 километров. Как отметили в "Газпроме", подводный участок проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы по дну Черного моря до турецкого населенного пункта Кыйыкей.

Проектом предусмотрено строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров в год каждая. Одна предназначена для поставок газа в Турцию, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. К прокладке газопровода по суше проявляют интерес ряд европейских стран.

Завершение работ запланировано на декабрь 2019 года. Весь морской участок газопровода будет принадлежать "Газпрому". При этом компания полностью берет на себя финансирование строительства обоих направлений. На территории Турции газотранспортной инфраструктурой занимается местная Botas.