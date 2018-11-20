В Помпеях нашли древнюю эротическую фреску

Археологи обнаружили в развалинах древнего города Помпеи фреску, на которой запечатлена царица Спарты Леда, совокупляющаяся с Зевсом в обличие лебедя. Историки отмечают, что изображение прекрасно сохранилось, сообщает Ansa.

Фреска представляет собой иллюстрацию известного древнегреческого мифа. По сюжету сказания, ослепленный красотой царицы Спарты Зевс соблазнил ее (по другой версии – овладел насильно).

От этого союза родились Полидевк и Елена Прекрасная, из-за которой разгорелась Троянская война. Леду с лебедем на коленях рисовали Леонардо да Винчи и Микеланджело.

#ESCLUSIVA #ANSA | Trovato a #Pompei il ritratto di Leda, la bellissima regina di Sparta, mentre viene ingravidata da Giove, il re degli dei che pur di averla si è trasformato in cigno https://t.co/FanRXfFc93

— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) 19 ноября 2018 г.

Города Помпеи был уничтожен извержением Везувия в 79 году нашей эры. Раскопки не прекращаются здесь с 1748 года. Археологи уже обнаружили фрески с изображениями животных, пейзажей и богов. В настоящий момент исследователи работают в пятом районе древнего города.