Гетры Зобнина стали первым экспонатом с чемпионата мира-2018 в музее ФИФА

Пресс-служба музея Международной федерации футбола (ФИФА) в Цюрихе объявила, что гетры полузащитника сборной России Романа Зобнина стали первым экспонатом с чемпионата мира 2018 года.

"Спасибо за чемпионат мира и спасибо за то, что предоставили первый экспонат с чемпионата мира по футболу 2018 года в наш музей", — говорится в сообщении на официальной странице музея в Twitter.

Thanks for having us Russia, and thanks for providing the history for the first object of our 2018 #WorldCup showcase 😍



Roman Zobnin played every minute for Russia, up until their exit in the quarter-finals 🇷🇺🇭🇷



His socks from this game are now on show at the #FIFAMuseum 🙌 pic.twitter.com/H7kNwEwNUh