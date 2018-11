Косово отказались принять в Интерпол

Делегаты 87-й Генеральной ассамблеи Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в Дубае проголосовали за принятие в ряды стран — участниц этой организации Республики Кирибати и Республики Вануату.

Об этом общественность проинформировали на официальной странице в Twitter международной организации, в которую теперь входят 194 страны.

Vanuatu and Kiribati have officially received their INTERPOL flags from the Senior Vice President and Secretary General. #INTERPOLGA pic.twitter.com/QvTzdQwzqP