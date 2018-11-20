На Мадагаскаре умер мужчина, отмечавший излечение от рака

Трагедия произошла на Мадагаскаре. 38-летний британец Джон Пол Макаллистер приехал на остров отметить собственное исцеление от рака. К несчастью, праздник вскоре обернулся трауром, сообщает Daily Mail.

Европеец прибыл отдохнуть в компании своего возлюбленного Крейга Парка. Внезапно Макаллистеру стало плохо, его госпитализировали. Оказалось, у мужчины случился рецидив. Врачи не смогли его спасти. В настоящий момент родственники британца решают вопрос о транспортировке тела на родину.