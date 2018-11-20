Жена Мамаева начала продажу толстовок в поддержку мужа и Кокорина

Дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, арестованных за драки в Москве, перешло в бизнес-составляющую. Супруга Мамаева Алана объявила о старте продаж специальных толстовок с фамилией мужа и его коллеги из "Зенита". Так она хочет поддержать сидельцев.

Стоит отметить, что Алана Мамаева и ее партнеры, участвующие в проекте, продемонстрировали неплохое чувство юмора: на темных бомберах написаны фамилии футболистов и при этом вместо "Мамаев" можно прочитать "ММАмаев" с выделенными красным первыми буквами – явный отсыл к смешанным единоборствам. В фамилии Кокорина на толстовке изображен стул, которым футболист дрался в кафе.

При этом цена на толстовки объявлена довольно высокая – 6 тыс. рублей. Но Алана Мамаева сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram, что все вырученные деньги она отдаст на благотворительность.