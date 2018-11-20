Цены на нефть снизились, но рубль сохраняет устойчивость
Существенное снижение мировой стоимости нефти не повлияло на динамику курса рубля. Также этому поспособствовало приостановление закупок валюты в рамках бюджетного правила, об этом передается в материалах ЦБ РФ.
Алексей Заботкин, глава департамента денежно-кредитной политики, ранее говорил, что снижение цен на нефть укладывается в базовый прогноз Банка России. Он предусматривает падение цены до 55 долларов за баррель и стабилизацию ее на этом уровне к концу 2019 года.
В октябре 2018 года российский финансовый рынок отличался стабильностью. Даже на фоне существенного падения стоимости нефти продолжилось снижение ожидаемой волатильности рубля по отношению к доллару.
Цены на нефть находились на максимумах почти 4 года. С начала октября они упали на 23%. За этот период доллар подорожал на 1,1%.
На 21 ноября стоимость доллара по данным ЦБ РФ составляет 65,5871.
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