Норильск: "черной пурги" нет, но из-за нее из дома выходить не рекомендуется
Вездеходы вывозят людей из аэропорта в Норильске, где трасса закрыта из-за метели. На запасной аэродром отправлены два рейса: из Москвы и Новосибирска. По прогнозам синоптиков, на Таймыре в ближайшие сутки метель и сильный южный ветер с порывами до 20 метров в секунду сохранятся.
Штормовое предупреждение для Норильска — явление привычное. О том, что будет дуть, синоптики предупредили еще 19 ноября. Но то в городе начнется такое — мало кто ожидал. В самом центре города с многоэтажки сорвало крышу. Во дворе до сих пор лежат обломки. К счастью, пострадавших нет.
Горожане стараются без лишней надобности не выходить из дома. Всех без исключения школьников освободили от занятий еще утром. Для сотрудников нескольких предприятий тоже объявили "актировку". В то же время их коллегам пришлось остаться на рабочем месте.
Дорога в район Кайеркан — это в 25 километрах от Центрального Норильска — закрыта для всех видов транспорта. Видимость почти нулевая.
Обычно, в таких случаях муниципалитет организует колонны из автобусов. Но если к вечеру погода не улучшится, то застрявшим вдали от дома норильчанам придется ночевать в городском центре культуры или в кинотеатре. Как обычно, ситуацией воспользовались таксисты. Они подняли тариф вдвое. Вместо 100 рублей по городу, берут сейчас по 200.
Информация обо всем, что происходит на улице, моментально разлетается по соцсетям. Вот так пассажиры рейсового автобуса пытались вызволить многотонную машину из снежного плена.
"Так. Все мужики из автобуса. Маршрут №12. Пробуют вытащить автобус из сугроба. Мы находимся в районе АБК "ПЕСХ". Но ничего не получилось", — комментируют очевидцы.
А вот северяне восторгаются мастерством пилота, который в крайне сложных метеоусловиях сумел посадить самолет.
По прогнозам синоптиков, северо-западный циклон будет хозяйничать в Норильске до четверга. После чего в город вернётся тридцатиградусный мороз. Что касается "черной пурги", о которой пишут в соцсетях, специалисты говорят, что такого термина не существует. Угрожающим они называют ветер с порывами свыше 30 метров в секунду.
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